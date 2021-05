Carlota Corredera ha sido muy criticada por posicionarse públicamente a favor de Rocío Carrasco y su testimonio, pero ella sostiene que lo ha hecho a favor de las víctimas y no se arrepiente de haberse mojado tanto. En su visita a ‘Viernes Deluxe’ le mostramos algunas críticas de sus haters para darle la oportunidad de defenderse.

Carlota Corredera cuenta que no le molesta que la llamen “déspota” o “dictadora” pero le parece “más bajuno” que le digan cosas como 2ya verás el karma” o “¿cómo puedes defender a Rocío Carrasco teniendo hijos?” “¿De verdad, entre nosotras tenemos que llamarnos locas después de todo lo que hemos tenido que sufrir?”, reflexiona en voz alta.

Carlota Corredera se dirige a Rocío Flores

María Patiño ha puesto en situación a Carlota Corredera y le ha preguntado sobre qué le diría a Rocío Flores en el caso de que uno de esos mensajes fuese escrito por ella: “Le diría que quiero tomar algo con ella y me gustaría preguntarle por qué no ha aceptado la invitación de ‘La fábrica de la tele’ (productora de la docuserie) para ver los once minutos que su madre censuró describiendo la paliza que le dio a su madre”.