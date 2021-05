Carlota Corredera habla de su peor momento presentando 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Me desmoroné"

Carlota Corredera se ha convertido en la presentadora del momento tras no solo ponerse al frente del programa ‘Rocío, contra la verdad para seguir viva’, sino por implicarse en la causa a favor de la justicia y de la defensa ante Rocío Carrasco y su historia como víctima de violencia de género. La presentadora nos habla del día en el que no pudo parar de llorar , antes de un directo.

Cuenta que al inicio de uno de esos programa, Carlota Corredera lanzó un alegato en contra de los negacioncita de Rocío Carrasco y fue tanta la emoción que sintió, la impotencia contra los que la cuestionaban, que “entró un clip musical después de eso y yo me desmoroné”, algo que los espectadores no pudieron ver y que ahora lo revela en su entrevista con María Patiño.

La razón por la que Carlota Corredera rompió a llorar en pleno directo

¿El motivo? “Tenía una tensión porque había una tensión social, mediática, entre compañeros, en ‘Sálvame’, por los pasillos, que me puse a habar de negacioncitas mirando a cámara y dijes ostras, me puse a llorar, me desmoroné, me recuperé y seguí adelante. No soy una roca dura de Chipiona, como dría Rocío Jurado”, cuenta Carlota.