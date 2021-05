María Patiño ha sido muy crítica con Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

María Patiño reconoce que se ha equivocado cuestionando el testimonio de Rocío Carrasco.

María Patiño pide perdón y admite que quizás "le pudo más defender su ego" que escuchar.

Carlota Corredera ha sido entrevistada por María Patiño en ‘Viernes Deluxe’. La presentadora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha analizado el impacto mediático que ha tenido el testimonio de Rocío Carrasco en su docuserie y Patiño ha aprovechado para entonar el mea culpa y reconocer que se ha equivocado con ella.

María Patiño ha cuestionado las palabras y los sentimientos de Rocío Carrasco en varias ocasiones y ella misma lo reconoce. Pero ha ido pasando el tiempo, ha terminado de ver los doce episodios del documental y ha cambiado de opinión. Por eso aprovecha la visita de Carlota Corredera para expresar lo que siente, visiblemente emocionada.

María Patiño, emocionada, admite que se ha equivocado al criticar a Rocío Carrasco

“Soy consciente de mis carencias y de mis errores”, comenzaba a decir la presentadora. “La televisión es una reflejo de la sociedad por lo tanto no pidamos que no exista lo que, por desgracia, también existe en la calle. Quiero dar unas explicaciones, sobre todo a ti”, añade dirigiéndose a la invitada.

“Me he visto desprovista de herramientas. Creía que tras haber entrevistado a mujeres maltratadas tenía un conocimiento de lo que era la violencia de género, que simplemente bastaba con escuchar y que mi experiencia profesional me servían para dictaminar lo que pensaba y, evidentemente, he tenido que reflexionar mucho…”

“... Yo no sabía lo que era la violencia vicaria, lo que era la luz de gas, he tenido que escuchar a Ana, tenía que ver más episodios, leer, probablemente no soy lo lista que pensaba y no hablo del testimonio, hablo de una terminología que, para mí, no existía. Creía que solamente había un moratón, me he dado cuenta que no conocía el conflicto entre progenitores y adolescentes y todo eso me ha llevado, a mí, a cometer algunos errores que todavía no he solucionado”, ha continuado diciendo Patiño, cada vez más emocionada.

“Espero que me lo hayan perdonado, todavía tengo dudas y ganas de preguntar. Voy a intentar seguir aprendiendo y la única manera que he encontrado es con la humildad, pedirte mis disculpas (a Carlota Corredera, con lágrimas en los ojos) porque seguiremos discutiendo pero no te lo he puesto fácil. A veces creo que he defendido más mi ego, sin pensar en que había una tercera persona y eso me ha llevado a pasar noches en verla y a no sentirme bien conmigo misma”.

Carlota Corredera reacciona a las sinceras y emotivas palabras de María Patiño

Carlota Corredera no ha tardado en reaccionar, emocionada, a las palabras de su compañera. “Te agradezco mucho lo que acabas de hacer porque, para mí, por encima del programa está mi familia. Ha sido complicado porque hay gente aquí que sois mi familia y lo he vivido con la esperanza de que pasara lo que acaba de pasar, no porque lo dijeras en público, pero me alegro porque te he echado de menos. Me alegro de que vuelvas”.

“Creo que, a falta de la falta de herramientas, te ha faltado algo (le dice a María Patiño), pero a veces daba la sensación de que cuando Rocío nos sacaba las vergüenzas, no creo que lo haga por hacerle daño a nadie. Ella sabía que había una conspiración pero la reacción ha sido como 'que nadie venga a levantarnos la alfombra de nuestra mierda”, ha añadido Carlota.

El día que Carlota Corredera se derrumbó al frente de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Carlota Corredera cuenta, además, que hubo un día en el que se dirigió a los negacionistas de Rocío Carrasco y que rompió a llorar cuando entró un vídeo, momento que ella aprovechó para llorar debido a la presión que estaba sintiendo.

Carlota Corredera manda un mensaje a Kiko Matamoros