Carlota Corredera se sentaba en ‘Viernes Deluxe’ para hablar de lo que ha supuesto para ella presentar ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y para explicar por qué se ha implicado tanto en este formato y con el testimonio de Rocío Carrasco. No entiende por qué hay gente tan crítica con la hija de la Jurado y le manda un mensaje a uno de sus mayores detractores, Kiko Matamoros.

Comentaba Alonso Caparrós que no entendía cómo muchos de los negacionistas de Rocío Carrasco tiraban por tierra su historia mientras reconocían que ni siquiera habían visto la docuserie , ante lo que Carlota Corredera ha respondido. Para la presentadora, muchas cosas se quedaban los miércoles bien claras pero lamenta que no pasaran ni 24 horas y ya “se pisoteaban”. Esto suponían “un desgaste” importante, por la impotencia.

“Muchos me dicen ‘cómo puedes ser madre y defenderla’, pues precisamente por eso, porque me podía haberme pasado. Ya está bien de señalar a las víctimas y que el problema esté en Rocío Carrasco. Aquí hay gente que ha estado machacando a Rocío Carrasco y que después de todas las explicaciones que ha dado, no s ele ha reparado ni esto”, decía la presentadora.