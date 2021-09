Terelu Campos ha destapado en ‘Viva la vida’ los mensajes que ha intercambiado con Edmundo Arrocet y en los cuales se desmonta la versión que él da sobre su ruptura con María Teresa Campos. Entre otras cosas, ha llegado a decir que “si deja a mi madre y a mí de mentirosas , me defiendo”. Carmen Borrego se pronuncia al respecto.

Para Carmen, Edmundo “es un hombre que es difícil mantener una relación con él, es mentiroso. Si quiere ser libre, no puede mantener relaciones. Si un hombre viene y va, no es una relación sana”. Ante esto, Jorge Javier Vázquez considera que, si había problemas, debían haber cortado antes, a lo que Carmen contesta que María Teresa “ha permitido cosas que no debería, con respecto a la forma de ser de él. Si hubiera sido más joven, esta relación habría saltado por los aires hace tiempo”.