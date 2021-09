Isabel Rábago desconfía de Edmundo Arrocet y no se cree su versión de su ruptura con María Teresa Campos

"Se puso a llorar y me contó todo, no sabía dónde meterme. No me esperaba que contara el primer día lo que no ha contado en dos años". Pero las lágrimas de Edmundo no ablandaron a la colaboradora de 'Viva la vida', pues asegura que ella le dijo lo que pensaba al respecto: no cree que María Teresa haya mentido y añade que se sintió incómoda con esa conversación por el cariño que le tiene a las Campos, especialmente a Terelu.