Las versiones de Edmundo y María Teresa sobre su ruptura no tienen nada que ver. Ella ha contado que él se marchó sin decirla nada y que le comunicó que la relación se había acabado por Whatsapp. Pero el humorista no coincide: “Ella sabía que se había acabado, yo se lo dije”. Ha dicho que se lo contó por la tarde y que lo que María Teresa Campos ha estado narrando desde entonces no coincide con la realidad: “Nunca fue así, pero yo no lo voy a decir. Cosas íntimas no se cuentan”.