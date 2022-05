Los colaboradores recuerdan a Mila Ximénez por su cumpleaños: "No hemos sabido gestionar su muerte"

Este mismo sábado Mila Ximénez habría cumplido 70 años

María del Monte homenajea a Mila cantando una de sus canciones favoritas a capella

Jorge Javier explica el motivo por el que no hablan de Mila Ximénez en los programas

María del Monte, en su visita al 'Deluxe' no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicar unas palabras a Mila Ximénez. Durante la emisión del programa, la colaboradora habría cumplido 70 años y la cantante ha querido homenajearla.

Junto a su inseparable guitarra, María ha cantado una de las canciones favoritas de Mila Ximénez, un momento realmente emocionante para todos los presentes. La cantante también ha hablado con Jorge Javier Vázquez y con los colaboradores sobre la forma en la que han gestionado la muerte de su compañera:

"Espero que lo que voy a decir no os ofenda pero creo que no habéis gestionado bien la marcha de Mila, apenas habláis de ella en los programas y ni siquiera os emocionáis cuando ella sale en pantalla, eso desde fuera lo notamos y no está bien, ¿qué hay mejor que llorar cuando hay que hacerlo y reír cuando es el momento?".

Entre nosotros apenas hablamos de Mila

La cantante cree que la manera en la que han elegido honrar a Mila no es la correcta, a lo que Jorge Javier respondía con unas durísimas palabras: "Tienes razón, no hemos sabido gestionar la muerte de Mila, entre nosotros apenas hablamos de ella, supongo que cada uno estará pasando el duelo a su manera, pero algunos no lo hemos hecho y seguimos arrastrándolo".

El motivo por el que no hablan de Mila en los programas

Jorge Javier ha querido explicarle a María del Monte, con el apoyo de sus compañeros, el motivo por el que decidieron no hablar de Mila. El presentador ha contado que, tras dedicarle un programa entero el día después de su muerte, decidieron no hablar más sobre ello: "No queríamos que la gente pensara que intentábamos sacar rédito televisivo de algo así, nos dio miedo que nos juzgaran".