Isa Pantoja, sin pelos en la lengua contra Irene Rosales: "Ella podría haber parado a Kiko"

Isa Pantoja, muy crítica con la actitud de su cuñada: "Habló demasiado de mi madre en televisión"

Isa Pantoja regresa una vez más a 'Sábado deluxe' y lo hace para enfrentarse a los difíciles momentos familiares por los que atraviesa pero también para reencontrarse después de más de diez años con su madrina, María del Monte.

Antes del reencuentro, Isa Pantoja ha repasado, uno por uno, a los miembros de su familia y la relación que en estos momentos les une con ellos. Isa Pantoja ha hablado de la complicada situación emocional por la que atraviesa su madre y también por la inexistente comunicación con su hermano, pero en esta ocasión también ha opinado sobre la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales.

Isa Pantoja siempre ha tenido una relación de altibajos con su cuñada pero sin embargo siempre ha intentado mostrarse políticamente correcta con la mujer de su hermano. Hasta hoy. Isa Pantoja no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer que no está de acuerdo con la actitud de Irene en los últimos tiempos:

"Yo siempre he tenido una relación normal con ella y nos hemos respetado mutuamente, pero creo que ella podría haber parado a Kiko y no lo ha hecho, ella es la que más poder tiene con mi hermano, es a quien más quiere y no debía haber hablado tanto de mi madre en su programa".

Los desplantes de Irene Rosales con Isa Pantoja

Isa Pantoja cree que la cara que Irene Rosales ha mostrado públicamente no es la real, opina que en las contadas ocasiones en las que su cuñada ha intervenido en televisión ha sido para separar aún más las posturas de Kiko e Isa: "No entiendo esa defensa férrea que siempre ha hecho de mi hermano, ha hecho declaraciones que me han dolido y que no he entendido, después de las burradas que mi hermano dijo sobre mí en una entrevista ella debería haberlo criticado".