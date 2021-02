Charo Vega habla del motivo de su enemistad con Pantoja: "Se ha portado conmigo como un mojón"

“Yo no les he hecho nada en la vida y nos hemos ayudado mucho”, aseguraba. “Tiene que haber pasado algo muy gordo, pero eso se queda en mi cabeza”, decía Charo Vega, que aclaraba que la sigue queriendo “mucho” pero que hay alguien “que le ha intervenido la mente”.

La primera disputa de Charo Vega e Isabel Pantoja

Tiempo después, las dos amigas se reconciliaron y Charo Vega asegura que fue el mayor apoyo de la tonadillera cuando esta se operó para participar en la película ‘Yo soy esa’. “nunca he sido su asistente, he sido su amiga”, declaraba Charo. “Cuando se hizo la liposucción, y ola curaba y la duchaba, como si fuera su hermana”, declaraba.

El motivo por el que se rompió su amistad con Isabel Pantoja

Lo que debió pensar Isabel Pantoja es que Charo Vega iba a acudir al programa para hablar del embarazo de Chabelita, algo que hizo que las cosas se tensaran entre ellas: “Me enteré de que me ponía como los trapos. Me llamó como una fiera y me dijo cosas crueles y dañinas, como que mis hijos no me querían”, declaraba Vega en ‘Sábado Deluxe’.