La lucha de Isabel Torres: "Mi vida no ha sido fácil pero no voy a dejar de batallar hasta el último momento"

Isabel Torres se sentó en 'Sábado Deluxe' para dar su entrevista más especial

Isabel Torres: "La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarrón de agua fría"

Isabel Torres: "A la muerte se le mira de frente y asusta"

La actriz Isabel Torres se sentaba este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ para ofrecer una de sus entrevistas más especiales. En ella, la protagonista de ‘Veneno’ se abrió como nunca y, muy emocionada, habló sobre la batalla que ha sido su vida.

“Mi vida no ha sido nada fácil”, le empezaba diciendo Isabel Torres a María Patiño en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. “Desde pequeñita he intentado ser quien sentía y no ser nadie que no quería ser. Eso ha sido parte de mi lucha”, decía la actriz.

“Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento”, añadía la protagonista de ‘Veneno’.

El duro golpe en la vida de Isabel Torres

La peor de las noticias la recibió durante el rodaje de ‘Veneno’. Fue entonces cuando a Isabel Torres le comunicaron que tenía cáncer y ella asegura que “fue un palo terrible”: “No me lo esperaba”, apuntaba la actriz en ‘Sábado Deluxe’.

Isabel Torres relataba cómo empezó a darse cuenta de que algo no iba bien: “Yo estaba en pleno rodaje de la serie y tenía un dolor”, relataba la actriz, quien declaró en el programa de Telecinco que Los Javis se volcaron en todo momento con ella.

Al ver que ese dolor no remitía, Isabel Torres viajó a Canarias para hacerse unas pruebas “y vieron que tenía el pulmón blanco”: “El escáner determinó que tenía cáncer de pulmón. La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarrón de agua fría”, aseguraba la actriz.

A pesar del duro golpe, la actriz no quiso parar y luchó con todas sus fuerzas: “Cuando me lo dijeron, no sabía si morirme, llorar o tirarme en un sofá”, declaraba. Sin embargo, lejos de venirse abajo, siguió hacia delante para rodar la que era la serie de su vida: “Dije que iba a seguir hasta el final, aunque fuera lo último que hiciera”.

En su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, Isabel Torres habló también de cómo afronta la muerte: “A la muerte se le mira de frente y asusta. El día que venga voy a estar totalmente preparada para marcharme tranquilamente”, afirmaba la protagonista de ‘Veneno’.

Las “locuras” de Isabel Torres

Isabel Torres aseguraba en ‘Sábado Deluxe’ que está haciendo muchas “locuras” últimamente: “Estoy llamando a mis exparejas para despedirme de ellos. Tengo la necesidad de despedirme de mucha gente y a otra tengo la necesidad de pedirle perdón (…) Estoy haciendo locuras porque no quiero dejarlas de hacer, a pesar de los dolores”, añadía.

Isabel Torres recibe en directo el Premio Ondas

Como la actriz no pudo ir a recogerlo en la gala del pasado martes, ‘Sábado Deluxe’ y Jaume Serra, secretario general de los Premios Ondas, consiguieron que la actriz recibiera el suyo en directo.