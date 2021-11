Tan solo un día después de la muerte de Doña Ana, Kiko Rivera acudía a Cantora para reencontrarse con su madre tras un año y medio sin verse. Kiko acudía a la finca en la que creció con miedo por lo que se podía encontrar, un miedo motivado por las palabras desalentadoras de su prima Anabel: "Mi prima me dijo que había hablado con mi madre y que le había dicho que no quería que fuese, que por allí no me querían ni ver".