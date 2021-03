El padre de Marina asegura que no estaba “nada contento” con la elección que tomó su hija en la hoguera final y arremetió duramente contra el soltero que la conquistó: “A mí me daría vergüenza tener un hijo como Lobo”, declaraba.

La relación entre padre e hija no parece estar pasando su mejor momento y asegura que, durante los últimos seis meses, la relación con Marina se ha deteriorado “por culpa” de Lobo: “Vergüenza me daría tener un hijo que no tiene respeto ni valores y se ríe de las personas”, aseguraba.