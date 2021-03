Marina y Jesús habían querido recuperar la chispa de su relación en 'La isla de las tentaciones 3'

La pareja, que llevaba cinco años, rompe en la hoguera final después de una tensa discusión

Jesús decide irse solo y Marina revela que no quiere irse con Isaac, el soltero con el que ha estado

Marina y Jesús han vuelto a verse en la hoguera final para responder a la gran pregunta: ¿cómo querían irse de 'La isla de las tentaciones 3', juntos, solos o con un nuevo amor? Lo cierto es que antes de contestar a Sandra Barneda tenían una conversación pendiente. Después de cinco años de relación, los dos cayeron en la tentación.

Marina conoció a Isaac e intimó por completo con él; y Jesús se dejó llevar con Stefany y por último con Lara. Había llegado el momento de que la todavía pareja hablase de todo lo que había pasado en la isla, donde fueron a buscar la chispa que habían perdido en su relación y la acabaron encontrando pero con otras personas.

El saludo ya fue de lo más tenso. Marina cruzaba miradas con Jesús al llegar a la hoguera. Comprobó que ni siquiera quería saludarla. "¿No me das un abrazo? ¿No me merezco un abrazo? Yo venía con pensamiento de dar un abrazo y dejar un poco el rencor de lado. ¿No sientes absolutamente nada en toda tu experiencia? Porque me lo has demostrado en todo el concurso", reaccionaba Marina. Pero para Jesús decirle "buenas noches' es demasiado".

Para Marina, que Jesús no se mostrase dolido ante su infidelidad con Isaac la decepcionaba. Estaba cansada de que su novio no expresase sus sentimientos para hacerse 'el fuerte'. Pero Jesús pensaba que la que realmente no sentía nada por él desde el inicio del reality era ella. "La que no sientes nada eres tú desde el segundo día. Díselo a tu querido 'Lobo' (Isaac)", le respondía.

"Mi querido Lobo me ha hecho sentir más que tú en estos últimos años. O díselo tú a tu Stefany. Ah no. Stefany, Bela, Lara... no sé cuál decir. Yo por lo menos lo que he hecho ha sido porque lo he sentido", defendía Marina. La discusión no tardaba en comenzar aún cuando Sandra Barneda ni siquiera había recibido todavía a Marina.

Jesús justificó su vaivén con las solteras asegurando que él también se había dejado llevar por la atracción que sintió con ellas. Pero Marina consideraba que sus deslealtades han sido completamente diferentes: "Te puedo asegurar que la complicidad que yo he tenido con él no es ni la mitad de lo que has tenido tú. Yo venía super segura de pedirte perdón. Es más, te lo voy a pedir porque te he fallado. Pero prefiero mil veces fallarte a ti que fallarme a mi", le explicó.

Jesús y Marina ven juntos las imágenes de sus infidelidades

Uno de los momentos más duros a los que debían enfrentarse era a ver juntos las imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones 3'. Eso implicaba que verían cómo ambos se habían dejado llevar en más de una ocasión por la pasión.

Jesús juzgó a Marina por haber tenido sexo en un programa de televisión. Él reconocía que había sido desleal pero matizaba que "hay maneras y maneras de hacer las cosas". Pero Marina consideraba que eso no era un motivo para sentir vergüenza "porque es super natural".

"Yo sí he fallado porque me he dado cuenta de que en mi relación no era feliz. Ni me arrepiento ni me siento avergonzada tengo 21 años y tengo la madurez y libertad para hacer lo que me dé la gana. He sentido por este chaval, sí, lo he hecho. Ya está (...) Yo lo veo super natural. Es algo que tú hubieras hecho perfectamente. Yo no me arrepiento de todo esto. Pero más allá del sexo, yo he sentido por esta persona", defendió la andaluza.

¿No tengo dignidad por acostarme con una persona? Yo cuando lo hago pienso en mí y en nadie más (Marina)

Por su parte, Jesús decía sentir "vergüenza" ante las imágenes de su pareja. Respecto a las suyas, le pedía perdón a Marina de una forma muy peculiar: "A ti te pido perdón porque esas imágenes pueden ser muy abruptas. ¿Sabes lo que significa 'abrupto'?". "Abrupto' eres tú", le respondía su novia.

La decisión final: Jesús se marcha solo y Marina... ¡también!

Después de su tensa discusión, Marina y Jesús veían que el final de su relación de cinco años era inminente. Fue ella la que tomaba la palabra para acabar de la mejor manera.

"Yo te pido perdón porque he fallado. De verdad. He sido así. Me he dado cuenta de que no te quería. Necesitaba más libertad, necesitaba liberarme. No eras la persona adecuada. Te deseo lo mejor. Nunca te voy a desear nada malo porque has sido y eras una persona importante en mi vida...", le expresaba. Pero la cara de Jesús se torcía y subrayaba "eras".

"Eras", confirmaba Marina. "Deja tu rencor a un lado que son seis años. De verdad te digo que de verdad que perdón, pero me siento orgullosa de la persona que soy. Te deseo lo mejor porque eres un niño espectacular. Pero un niño que no tiene nada que ver conmigo", sentenciaba.

Era el momento. Sandra Barneda le preguntó a Jesús cómo quería irse de 'La isla de las tentaciones 3'. "Totalmente solo. Libre", respondía él y ambos rompían a llorar. "La persona que tenía al lado es la equivocada. Me duele en el alma decirlo. Me tenía engañado porque yo venía queriendo. No enamorado pero queriendo. Y a base de hostias, a diestro y siniestro, me he dado cuenta de todo", expresaba.

Jesús ponía fin así a su aventura en el reality. En el que había conocido a solteras por las que se había sentido atraído pero con las que finalmente no llegó a formalizar nada. En el último día, ni Lara ni Stefany querían avanzar con él.

Antes de marcharse, Jesús le dedicaba unas últimas palabras a Marina: "No me quedo con nada malo. Espero que una persona te quiera la mitad de lo que yo te he querido porque si te quiere la mitad te va a querer mucho. Hasta luego, Marina. Que te vaya bien, lo he dicho desde el principio hasta el ultimo momento". Y con la misma, se marchaba por el sendero de antorchas sin despedirse.

Le tocaba el turno a Marina para desvelar cómo quería irse del paraíso. Sorprendentemente, no quería hacerlo de la mano de Isaac, con el que ha estado desde el principio del reality y al que consiguió emocionar en el último día con su gran declaración de amor.

Marina explica por qué no se va con Isaac

"Destrozada" por cerrar una etapa, Marina se sentía dolida por lo que había pasado pero con fuerza para tomar las riendas de su vida. Precisamente por este motivo, la participante decidía marcharse sola y no con Isaac, el soltero que había conocido en Villa Montaña.

"Estoy muy ilusionada con una persona. Pero yo necesito llegar a mi casa. Necesito pensar. Necesito acostumbrarme a esta nueva vida, a todo lo que he hecho y necesito mi tiempo. Me voy a ir sola porque necesito estar sola", confesaba Marina.

"Por Isaac sentí lo que en la vida me imaginé que iba a sentir. Yo le voy a echar de menos. Y él me va a echar de menos y me va a salir ir a buscarlo o me va a venir a buscar. Porque la conexión que he tenido con esta persona es muy fuerte y tengo claro que fuera le buscaré", añadía Marina poniendo el punto y final a su participación en 'La isla de las tentaciones 3'.