Fabiola ha reconocido que aún sigue sintiendo tristeza en algunos momentos echando de menos a Bertín en su vida, pero las cosas debían cambiar: "No me di cuenta de que no estaba igual en un momento concreto, es un proceso, sabes que ya no sientes lo mismo pero te auto convences en lugar de tomar decisiones, por los niños, por la familia (…) Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes".