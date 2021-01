Bertín Osborne y Fabiola se separan: todos los detalles de la ruptura

El comunicado oficial de la ruptura de Bertín y Fabiola

Es Bertín quien escribe este comunicado donde quiere dejar claro el motivo principal de la separación: "No hay un motivo concreto pero sí problemas de convivencia, diferentes personalidades a la hora de convivir", son sus palabras iniciales. El presentador quiere aclarar que "no hay terceras personas" y ruega que no haya especulaciones al respecto.