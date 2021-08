Fabiola Martínez carga contra Arévalo: "A mí no me llamó para preguntarme si me molestaba que hablara de nosotros"

Arévalo siempre ha sido uno de los grandes amigos de Bertín Osborne . El actor provocó el enfado del presentador publicando una fotografía a destiempo y desde entonces la relación de ellos no volvió a ser la misma. Fabiola Martínez ha explicado en el plató de 'Deluxe' cómo es su relación actual con el humorista.

Hay un entorno que para mí no aporta nada, ni están en mi vida ni quiero que estén

La venezolana no se tomó nada bien que Arévalo acudiese al plató del 'Deluxe' tan solo dos semanas después de anunciar su separación para, supuestamente, hablar sobre su nueva relación con Malena Gracia. Tal y como ha reconocido Fabiola, Arévalo en ningún momento se puso en contacto con ella para comentarle que iba a ir a un programa de televisión a hablar de su matrimonio: "Él dijo que no parábamos de discutir, ¿qué sabe él sobre nuestra relación? sabrá lo que le ha contado Bertín pero mi versión no la sabe".