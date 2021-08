'Viernes Deluxe' (06/08/21), programa completo HD

Fabiola Martínez y Bertín Osborne se separaron hace siete meses y hoy Fabiola visita el plató de 'Viernes Deluxe' para explicar los verdaderos motivos del fin de 20 años de amor y 14 de matrimonio, acabando así con los rumores. "Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo", ha asegurado.