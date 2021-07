Gianmarco ha comenzado su intervención tajante confesando que no felicitó a Olga tras proclamarse ganadora porque no la considera merecedora de la victoria: "No puede ganar 'Supervivientes' una persona que hace trampas, que roba y que traiciona a sus amigos".

El italiano ha asegurado que Olga ha hecho trampas en todas las pruebas: "Me ha llegado que ha hecho trampas en todas las pruebas, es una falsa, ¿pero que se puede esperar de alguien que está con Antonio David?, son todos iguales". Onestini no se ha mordido la lengua al hablar de su compañera: "Olga robaba todo lo que podía". Además, Gianmarco ha asegurado que en la preconvivencia Olga intentó manipularle: "Me dijo que estuviéramos juntos, que su marido le había dicho que yo era buen chico, me habló de nominaciones en la semana uno".