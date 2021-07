'Viernes Deluxe' (30/07/21), programa completo HD

Gianmarco carga contra Olga y confiesa que no la felicitó tras proclamarse ganadora porque no la considera merecedora de la victoria: "No puede ganar 'Supervivientes' una persona que hace trampas, que roba y que traiciona a sus amigos". El finalista regresa al plató de 'Viernes deluxe' para dar su opinión sobre la ganadora del reality y llega incluso a compararla con Antonio David: "Son iguales".