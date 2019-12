Hugo Sierra ve el beso entre Adara y Gianmarco por primera vez y ataca: "Podía habérselo ahorrado"

Hugo ha visto por primera vez las imágenes del beso entre Adara y Gianmarco y admite que verlo o no verlo no cambia nada de lo que siente. Confiesa que cree que las formas no han sido las adecuadas porque quedan muy pocos días para que acabe ‘GH VIP’ y se podía haber esperado a hacerlo fuera de cámaras. Decide atacar a Adara alegando que, si se le hubiera pasado “esa personita” que tienen en común por la cabeza, no lo hubiera hecho.