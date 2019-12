La madre de Adara hace una petición a Hugo Sierra: “Que traiga a la personita que compartimos todos”

Elena, la madre de Adara, ha querido responder a Hugo Sierra. Asegura que le ha molestado la frase de “la promiscuidad barata”: "Entiendo el dolor de Hugo pero esa frase no me gusta". Además, ha querido hacerle una petición pública, que el jueves llevara con él a su hijo: "Quisiera pedirle que traiga a la personita que compartimos y al que queremos todos muchísimo". Elena ha declarado que tuvo una conversación recientemente con Hugo en la que él confesó que no había decidido qué hacer con el niño y por eso ha hecho este llamamiento.