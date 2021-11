Kiko Rivera, muy crítico con la boda de su prima Anabel: "Hiciste una fiesta con la abuela recién muerta"

"Llamé a Anabel y le dije que no me encontraba con ganas de ir a la boda, que no me sentía bien ya no solo por la muerte de nuestra abuela, si no también por el reencuentro que había tenido con mi madre (...) Ella me dijo que no pasaba nada, que lo entendía y que no iba a hacer una fiesta, que solo iba a ser una ceremonia sencilla, no me jodas tía, hiciste una fiesta con la abuela recién muerta, que estaba ahí la Belén Esteban bebiendo copas, se les fue de las manos".