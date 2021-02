Kiko Rivera anuncia en su Instagram su decisión de apartarse del foco mediático por su conflicto con Isabel Pantoja

El DJ dice que mentalmente está destrozado y que físicamente ha engordado mucho: "Tengo una ansiedad que te c****"

La entrevista que Kiko Rivera dio anoche en el 'Deluxe' le ha pasado factura y pocas horas después ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha tomado una drástica decisión: apartarse del foco mediático y centrarse en sí mismo.

Toda la polémica y el enfrentamiento que tiene con su madre, Isabel Pantoja, debido a la herencia de su padre, Paquirri, le está pasando factura al DJ. "Ya no puedo más. Mentalmente estoy destrozado. Ayer fue otro domingo más pasando por este trago", ha dicho. Ha informado de que se encuentra muy mal a nivel mental, pero también físico. "Tengo que mirar por mi salud, tengo que mirar que esto me ha afectado de todas las maneras, he engordado la o****, tengo una ansiedad que te cagas y estoy hay que solucionarlo. Y la solución la tengo yo, es ponerte manos a la obra y dejar esto apartado. Me refiero a no volver a sentarme a explicar las mil y una cosas que tengo por contar", ha dicho.

El hijo de la tonadillera ha dicho que ya no quiere dar más entrevistas en televisión y que desea centrarse en sí mismo, en su familia y en su música porque la situación le está superando: “Ya me está afectando a mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos… Hay veces que no tengo ganas de nada y básicamente estoy hasta la p****”.

Kiko Rivera se aparta de los platós y se centra en los tribunales

El DJ ha estado toda la noche reflexionando y no se durmió hasta las cinco y media de la mañana. Tras mucho pensarlo, ha decidido dejar de acudir a los platós y apartarse del foco mediático. Pero eso no significa que vaya a dejar de pelear por lo que considera que es suyo y que le corresponde por derecho. “He tomado la decisión de apartarme un poco de todo esto. Voy a centrar mis energías en mi música y eso no quiere decir que no vaya a luchar por lo que es mío, pero va a ser judicialmente. No tengo ganas de volver a sentarme y salir destrozado”

El recadito de Kiko Rivera a Belén Esteban

Belén Esteban ha sido una de las más críticas con Kiko Rivera. Anoche en el ‘Deluxe’ la tensión entre ambos acabó por estallar y el DJ y la colaboradora de ‘Sálvame’ se enzarzaron en una discusión. A Belén Esteban no le gusta cómo Kiko está hablando de la Pantoja y opinó que no estaba siendo justo en algunas de sus a (en el tema del dinero sí le da la razón). “¿Le vamos a dar ahora el diploma a la madre del siglo? Estoy harto de que justifiques a mi madre”, le espetó Kiko.

El enfado siguió subiendo de tono y Belén acabó acusando a Kiko y a Isabel Pantoja de ser “iguales”. Para la colaboradora, una madre es una madre y no se debería hablar de ella en ese tono.

En su comunicado en directo, Kiko Rivera ha tenido unas palabras para la colaboradora, aludiendo a la discusión de anoche: “Que si nuestra amiga Belén ‘zasca’, ‘zasca’, cuando sabe que lo que estoy diciendo es verdad”.

Ese tipo de opiniones han afectado a Kiko. ha contado que en el momento en el que está en plató se encuentra bien porque está diciendo su verdad, pero le parece que hay gente "que no se pone en tu pellejo y miran para su culo. Mentalmente es un desgaste".

