Lolita, sobre la futura serie de Lola Flores: "No quiero interpretar el papel de mi madre"

" Se hablaría de lo que ella ha contado. Vamos, de todo", matiza Lolita. Además, la cantante explica que "yo no quiero que sea una serie con morbo, a ella le gustaría que fuese de su verdad, de Lola Flores ". Uno de los grandes motivos que está haciendo que la familia Flores se anime a realizar esta producción es que quieren que todos los jóvenes conozcan cómo era su madre.

La serie se encuentra en un proceso de iniciación porque, como explica Lolita, "todavía no se sabe nada, se está hablando". Por último, ante los rumores de que ella iba a ser la que interpretase el papel de Lola Flores, la invitada declarado que "yo no quiero interpretar el personaje de mi madre, debe hacerlo una actriz porque el público me seguiría viendo como Lolita".