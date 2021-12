Lydia Lozano protagonizaba este fin de semana uno de los momentos más emotivos de ‘Sábado Deluxe’. Tras confesar que este año no iba a hacer una fiesta para celebrar su cumpleaños, la colaboradora se derrumbaba y decidía abandonar el plató.

La colaboradora de ‘Sálvame’ cumple este domingo 61 años y Jorge Javier Vázquez le preguntaba en ‘Sábado Deluxe’ por cómo iba a ser la celebración. Ella, muy seria, respondía: “No, este año no hay fiesta. No me apetece hacer fiesta”, explicaba.