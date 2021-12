“Terelu Campos a ti te quiere mucho”, matizaba el colaborador de ‘Sálvame’. “Yo a ella la quiero mucho, yo no he dicho otra cosa. No sé por qué está enfadada conmigo”, aseguraba Belén Rodríguez en el ‘PoliDeluxe’ de Matamoros.

“Hace dos meses que no me llama para saber cómo estoy de la pierna”, declaraba la colaboradora, que aclaraba que antes de ese tiempo la hermana de Carmen Borrego sí se había preocupado por ella: “Me llamó, me escribió y me ofreció su casa”, afirmó.