Marta López recibe un mensaje de Charly: "Me duele más que él me reproche algo, a que Lydia no me hable en un año"

Pese a que no ha querido explicar lo que Charly le ha dicho, la colaboradora ha reconocido que ha defendido a su mujer con un tono de decepción hacia ella: "Lo que más me duele es decepcionar a Charly porque yo le quiero muchísimo, tengo adoración por él , le quiero más que Lydia y eso que la conozco de antes".

Lydia no se ha tomado nada bien que Marta haya desvelado el mensaje, ya que ella intenta no mencionar a su marido en televisión: "Charly quiere mucho a Marta, pero no me ha dicho nada de que le haya escrito".