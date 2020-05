Lydia Lozano se marcha de la cena tras una monumental discusión con Mila Ximénez, que explota: "Niñata"

Mila también amenazó con marcharse, pero al final se quedó. Eso sí, no paro de criticar la actitud de Lydia: “Se tiene que hacer la víctima siempre y la protagonista. Como ella está j***** con su tema dice: ‘ahora soy la protagonista, me voy y le j*** la cena a ella. ¿Y yo qué culpa tengo que haya salido el tema de Ylenia? Me parece feísimo que se vaya”. Cuando Jorge siguió preguntándole, añadió: “Le encanta hacer el numerito. Pero se va a cagar toda la semana. Me parece una falta de respeto la niñata esta”.