La tensión desborda a Mila Ximénez, que se derrumba mientras sirve el segundo plato: "No está saliendo nada bien"

Mila Ximénez ha tenido una noche muy dura y la tensión la ha desbordado por completo cuando estaba sirviendo el segundo plato (riñones con patatas) a los comensales. Resulta que no estaban calientes y, cuando ha ido a calentarlos, ha acabado echándose a llorar. “Quería hacerlo bien, pero no hemos podido”, ha dicho, entre lágrimas.

Al final, los chefs han conseguido animar a Mila, aunque ella ha seguido dándole vueltas a su actuación durante el cocinado: “Luego me he cargado el postre, me he cargado una paleta… No está saliendo nada bien”. A pesar de las adversidades, Mila ha seguido adelante.