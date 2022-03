María Patiño cuenta en el 'Deluxe' cómo se comunica con sus chinchillas: "Me bajo audios de internet"

María ha explicado que sus pequeñas amiguitas son nocturnas: "Cuando llego de trabajar, por muy tarde que sea, me están esperando despiertas y les doy una nuez a cada una". Las dos chinchillas de María son hermanas, algo que no es impedimento para que sean muy sexuales: "A ellas les encanta hacerlo". Sus roedores no solo esperan despiertas a María, también se comunican con ella. La colaboradora ha explicado cómo logra "hablar" con ellas: