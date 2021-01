Cuatro meses después de su última entrevista, Carmen Borrego lo ha vuelto a hacer: ha concedido unas polémicas declaraciones a una revista . La hija menor de María Teresa Campos ha asegurado en una conocida publicación que en ocasiones no se siente cómoda con su hermana Terelu Campos y su sobrina Alejandra Rubio en los platós de televisión.

¿Qué tendrá que decir Terelu al respecto? La colaboradora ha contestado en ‘Viva la vida’: “Sabía que Carmen iba a dar una entrevista, pero no sabía que iba a hablar de mí (…) No he entendido ni comparto algunas de las palabras de mi hermana en la revista”, sentencia.