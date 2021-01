Mila Ximénez ha hecho una entrevista a Carmen Borrego para la revista ‘Lecturas' en la que asegura que ha tenido miedo porque ha recibido amenazas, que ha habido días que no se ha podido levantar de la cama y que no podía ver ‘Sálvame’ por la beligerancia de los comentarios en su contra.

“Dice que soy mala persona, pero si veis el ‘Deluxe’, me comió la boca nada más verme”, insistía Patiño, que no soporta que se utilice el argumento de que ha ido a terapia en su entrevista, Carmen le dijo lo mismo.

Kiko Hernández responde a las declaraciones de Carmen Borrego

Bromas parte, cree que Carmen le ha dado la razón con esta entrevista: hace meses advirtió que Carmen no se pronunciaría en el conflicto entre su madre y Jorge Javier Vázquez porque lo haría en una revista y así ha ocurrido: "Al final he tardado un mes y medio pero me has dado la razón, lo has hecho a través de la exclusiva y mi enfado estaba justificado”.