Mila Ximénez cuenta los detalles de su cáncer: "Tengo metástasis, está en los pulmones, en el hígado y más partes"

Mi oncóloga (mi ángel de la guarda) me dijo que tenía cáncer de pulmón y que tenía metástasis, ahí fue donde me cagué

Su oncóloga le explicó que su tumor no está localizado, si no que tiene ramificaciones y se ha extendido a otras zonas del cuerpo como el hígado:

"Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar". Mila., pese a estar con una actitud positiva y decidida a enfrentar con fuerza la enfermedad, ha reconocido que no termina de aceptar lo que le ocurre: "Jamás pensé que tendría un cáncer, no pensé que esto me pudiera pasar a mí".