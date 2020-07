'Sábado Deluxe' (25/07/2020), programa completo HD

Con todos en pie, aplaudiendo y muchos de ellos llorando . La colaboradora ha regresado a la que es su segunda casa y lo ha hecho arropada por los colaboradores, los directores, la presentadora, el equipo técnico del programa... Con lágrimas en los ojos, Mila ha reconocido que ha echado muchísimo de menos a sus compañeros y que al menos saca algo positivo de esta situación: "Estoy viendo que hay mucha gente que me quiere".

Su hija Alba se enteró de la noticia una semana después

Algo que Mila no va a poder olvidar, tal y como ella misma ha contado, es el momento en el que tuvo que armarse de valor para decirle a su hija Alba que padecía un cáncer de pulmón con metástasis. El silencio de Alba es algo que la colaboradora recuerda y que le hace llorar amargamente:

"Alba es lo que más quiero, yo siempre he intentado protegerla de todo, tenerla en una burbuja y que nada le doliese, lo que a ella le roza a mí me destroza".