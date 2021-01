Magdalena se sienta en el 'PoliDeluxe' tras su conflicto con Anabel Pantoja

La tía de Isabel Pantoja revela los desprecios de su sobrina

En su primer 'Sábado Deluxe', se sincera sobre Anabel Pantoja

Magdalena Clavero, tía de Isabel Pantoja y hermana por parte de padre de Doña Ana, se sentó este sábado den el ‘PoliDeluxe’ para hablar de su conflicto con Anabel Pantoja y para revelar algunas situaciones que ella misma ha vivido en Cantora.

Los desprecios de Isabel Pantoja a Magdalena Clavero

La hermana de Doña Ana aseguró ante la máquina de Conchita que ha vivido varios episodios de desprecio en el pasado por parte de Isabel Pantoja. Asegura que, cuando iban a hacerle una visita a su casa, la tonadillera ni siquiera les miraba: “Me dolía que nos ignorara como si fuéramos bichos”, declaró.

Pero, al parecer, Magdalena Clavero asegura que no solo era la tonadillera quien les hacía feos. De su sobrino, Agustín, aseguró en la entrevista que “de niño era monísimo” pero que, cuando se hizo mayor, no le abría ni la puerta de casa.

Magdalena cuenta su verdad sobre Doña Ana e Isabel Pantoja

Una de las preguntas más dolorosas tuvo mucho que ver con su hermana, Doña Ana. Magdalena Clavero quiso engañar a la máquina de Conchita diciendo que la madre de Isabel Pantoja había sido buena hermana con ella, pero la verdad salió a la luz. “Prefiero mentir. La quiero y la he querido mucho y es lo que importa”. Declaró ante el ‘PoliDeluxe’.

En su primer ‘Sábado Deluxe’, Magdalena Clavero aseguró que Isabel Pantoja nunca fue a visitar a su hermano, Bernardo, cuando le amputaron una pierna: “Él no me lo ha contado, me enteré por personas que estaba en el hospital”, aseguró.

El conflicto que mantiene con Anabel Pantoja en la actualidad

Una de las grandes cuestiones que necesitaba una respuesta era si Magdalena creía que Anabel Pantoja debería pagar la derrama de su padre para que pudiera utilizar el ascensor del bloque en el que vive. ´

Ella respondió que sí y tanto la máquina como los colaboradores del programa la apoyaron en su versión: “Él no se queja. Nunca dice ‘Hay que ver que no me lo pagan”, declaraba Magdalena Clavero.

La tía de Isabel Pantoja mintió a la máquina de Conchita cuando se le preguntó por si Anabel sentía vergüenza por su padre. Ella aseguró que no, pero el ‘PoliDeluxe’ le quitó la razón. Ella, para intentar matizar la respuesta, intentó justificarse: “Lo último que pienso yo es que ella se sienta avergonzada”.