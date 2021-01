Los colaboradores del 'Deluxe', muy críticos con María Teresa Campos: "No puede evitar ser lo que es"

El tenso momento de María Teresa Campos con Emma García

Durante la entrevista, a María Teresa Campos no le ha sentado nada bien que Emma García le preguntara por su polémica con Isabel Gemio y no ha disimulado su enfado e incomodidad: "Hemos tenido un desencuentro y santas pascuas", ha dicho al respecto, "pero este asunto hay que terminarlo ya, no he venido a hablar de esto".