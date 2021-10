“¿Te hubiera gustado casarte con Barto, amigo de la infancia, en lugar de con tu marido actual?”. Ella aseguraba que sí y el ‘poli’ confirmaba su mentira. Eso sí, ella explicó que se trataba de una broma, ya que su amigo no se sentía atraído por las mujeres.

“¿Sospechaste que alguna de las parejas de tu hija podría tener inclinaciones homosexuales?” En esta pregunta, Lucía Pariente dijo que no, y el ‘PoliDeluxe’ destapó que mentía: “No es que sospechase, pero mi hija me contaba cosas e iba abriendo los ojos”, justificó.

“¿Ha roto tu hija con su ex, Santi Burgoa, por una infidelidad de ella?” Lucía respondió “rotundamente” que no, pero la máquina de Conchita le quitó la razón. Lo mismo ocurrió al asegurar que su hija no había tenido relaciones con otros hombres muy famosos.