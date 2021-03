Pepi Valladares no fue la única que levantó el teléfono durante la intervención de Fosky en ‘Sábado Deluxe’. Maite Zaldívar quiso entrar en directo para mandar un mensaje muy directo al exchófer de Julián Muñoz y para responder a María Patiño.

Maite Zaldívar estalla contra Fosky en el ‘PoliDeluxe’

“Me parece muy fuerte que estés ahora ahí hablando cuando has estado comiendo en casa de mis hijas y cuando la comida de la última navidad te la preparé yo, que viniste a recogerla porque en La Pera no tenías qué comer (…) Haz cuentas, que veo que las matemáticas no son lo tuyo”, aseguraba muy enfadada.