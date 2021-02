Rafael Amargo: "Hace siete años que no me meto una raya de cocaína porque veía monstruos"

Rafael Amargo confiesa el consumo de "otras sustancias"

Paloma García Pelayo le ha hecho a Rafael Amargo la pregunta que todos los colaboradores se estaban haciendo: ¿Por qué llevaba el bailarín una balanza de precisión encima si no consume cocaína?. Rafael ha explicado que no bebe, no fuma y no consume cocaína, pero que en cambio sí consume otro tipo de drogas.