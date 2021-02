Rafael Amargo habla del registro policial en su casa: "Allí no encontraron nada de droga, alguien me la jugó"

“ Soy inocente , pero muchos ya me han condenado sin haberse producido el juicio (…) Sé que todo esto tiene que pasar y lo tengo que soportar, pero he llegado a tener miedo”.

Rafael Amargo defiende que en el registro policial de su casa no encontraron nada y que las sustancias que se aseguraron estaban allí fueron colocadas por alguien : “Yo estoy muy tranquilo, algo había allí, claro, pero no lo que dijeron”. Rafael ha relatado cómo fue el registro policial que se produjo en su casa y ha recalcado el buen trato que en todo momento le dieron los agentes, sin embargo, el bailaor flamenco defiende a ultranza que es inocente de los cargos de narcotráfico de los que se le acusa.

Kiko Matamoros defiende la versión de Rafael Amargo

Rafael ha explicado que la balanza de precisión que los agentes encontraron en su poder no estaba en su casa, si no que la llevaba él mismo encima . Kiko Matamoros, ante las dudas del resto de colaboradores, ha aclarado para qué se usa el objeto: “Eso lo llevas encima cuando eres consumidor , para pesarlo”.

Así son las polémicas fiestas de Rafael Amargo

Se ha hablado mucho de las alocadas fiestas que Rafael Amargo organiza en su casa, fiestas en las que, según algunos testimonios, son constantes las drogas y el sexo de pago. El bailarín ha desmentido que en su casa tengan lugar reuniones de ese tipo: "A mí me gusta follar de uno en uno , con más de dos me distraigo".

Sobre las drogas, Rafael ha asegurado que en su casa no se venden sustancias, pero que él no puede controlar lo que la gente lleva cuando suben: "Ahí cada uno lleva lo que quiere, y yo recibo a todo el mundo con los brazos abiertos, yo le doy gloria bendita a todo el que viene a mi casa, he llegado a recoger gente de la calle y darles dinero para comer".