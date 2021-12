Los padres del cámara italiano Mario Biondo se han sentado por primera vez en un plató de televisión español con la pretensión de que se cambie la idea general que existe sobre la muerte de su hijo en nuestro país: "A mi hijo le asesinaron, no se suicidó como aseguran las investigaciones españolas".

Santina ha explicado que está convencida de que Mario había descubierto algo oscuro del pasado de Raquel que la presentadora no quería que saliese a la luz: "Cuando la policía italiana investigó el ordenador de mi hijo descubrieron que en el motor de búsqueda mi hijo había buscado en varias ocasiones información sobre una película porno de Raquel ".

Según los padres del cámara fallecido, Raquel tuvo con ellos un tenso momento que les hizo sospechar de la presentadora: "Fuimos a ver la casa donde mi hijo había vivido con Raquel aunque ella no quería que fuésemos (...) Nos llamó la atención lo ordenado y limpio que estaba todo y ella nos dijo que ella misma le había pedido que limpiase la casa (...) Mirando el ordenador de mi hijo descubrí debajo del teclado un papel en el que había apuntado un enlace, era la letra de mi hijo, era sobre esa supuesta película de Raquel (...) Ella reaccionó de inmediato gritándonos que todo eso no era cierto, que ella no era ninguna puta".