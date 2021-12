Los padres de Mario Biondo señalan a Raquel Sánchez Silva: "Esconde algo"

Giuseppe Biondo le ha explicado a María Patiño que no tienen duda alguna de que su hijo fue asesinado: "Tenemos la prueba de que a nuestro hijo le asesinaron aunque no sabemos quién lo hizo, pero sí tenemos claro que no pudo ser un suicidio, la posición del cuerpo y las marcas de su cuello así lo demostraban".