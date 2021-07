Sofía Cristo: "Habría que ilegalizar a VOX, flaco favor le hace a la sociedad"

El crimen de Samuel está conmocionando a la sociedad española. El colectivo LGTBIQ+ se lanza a las calles para catalogar de crimen homófogo lo que ha sucedido pero muchos son los políticos que no lo ven así. Sofía Cristo, cansada, alza la voz en un contundente mensaje contra VOX.

Tras reflexionar sobre lo peligrosos que son algunos mensajes de odio que lanzan los líderes políticos , Sofía Cristo decide hablar y cargar contra VOX: “Se debe a la educación y a ciertos partidos que con los mensajes que dan y las frases que hay. No me tiembla el pulso al decir que un partido como VOX que habría que ilegalizarlo por las cosas que han salido. Flaco favor le hace al colectivo y a la sociedad ”.

Por su parte, Luis Rollán cree que “hemos pegado un retroceso muy importante”: “No es este caso, son muchísimos casos. Cada vez hay más miedo, madres que le dicen a sus hijos que tengan cuidado y no se cojan de las manos, ¿qué es esto? Leí el otro día ‘yo no he salido del armario para encerrarme en un ataúd’. Es real. Hace 85 años mataron a Federico García Lorca con la misma palabra. Queda mucho camino por hacer”.