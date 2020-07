Sofía Suescun habla del robo en su casa y estalla contra Patiño: "La culpa es del ladrón, no mía"

Kiko Jiménez se entera en directo del robo

Así vivió el momento Sofía Suescun

La hija de Maite Galdeano relató con pelos y señales cómo se había encontrado su casa a la vuelta de sus vacaciones con Kiko Jiménez y la pesadilla que vivió al encontrarse todo “tirado y roto”: “Yo estaba agobiadísima porque no encontraba a mis gatos, me vi muy sola”, adeguró Sofía.

La que fuera ganadora de ‘GH 16’ explicó que se llevaron unos 20.000 euros entre objetos y dinero en efectivo y que se llevaron su coche de alta gama, lo condujeron y después lo abandonaron. Su reacción al enterarse fue echarse a llorar e ir a casa de su vecino: “Él me ayudó”, declaró.

Sofía estaba intranquila y tenía miedo, ya que no se podía quitar de la cabeza que, horas antes, había gente en su casa “llevándose cosas”: “Los ladrones sabían que no estábamos, nos tenían controlados”, afirmó.

Se llevaron hasta la ropa interior de Sofía Suescun

Sofía estalla contra María Patiño

A pocos minutos de terminar la entrevista, Sofía Suescun se enfadó por unas palabras que había dicho la presentadora. “Soy influencer y que me digan que el robo es mi culpa por publicar mi vida en redes sociales es absurdo. Aquí el que tiene la culpa es el ladrón”, declaró Sofía. “Ya vale de victimizar a los ladrones”, añadió.

María Patiño, al escuchar estas palabras de Sofía, quiso explicar bien a lo que se refería: “Yo particularmente no digo cuando me voy o no de mi casa”. A lo que la ganadora de realities dijo: “Porque tú eres presentadora y yo soy creadora de contenidos”.