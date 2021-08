Tras su regreso de Honduras, Sandra rompía por completo con Tom y le confesaba que estaba conociendo a Julen. Hace tan solo unos días, la expareja se volvía a ver las caras para arreglar temas pendientes de la separación y Tom sufría un ataque de ansiedad: " Sandra se quedó a pasar conmigo la noche en casa porque a mí me dio un ataque de ansiedad, yo no estoy bien, sigo muy enamorado de ella".

Por si Tom no había tenido suficiente, el francés se ha enterado en directo de que Sandra Pica habría quedado con Alejandro Albalá tras 'Supervivientes': "Cuando Alejandro Albalá salió de la isla se puso en contacto conmigo, no se lo he contado a Tom porque no lo he visto importante".