Veronica Forqué habla de su gusto por fumar marihuana: "Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera"

Verónica ha conquistado a Jorge Javier y a los colaboradores del programa hablando sin cortapisas de todo aquello que forma parte de su peculiar personalidad. La actriz ha repasado con el presentador los momentos más difíciles de su vida, como lo fue la separación de su marido en 2014: " Después de 35 años me di cuenta de que no estaba enamorada , eso fue durísimo".

" No quiero hacer apología de la marihuana ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están, mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación… hablo con ellos".

Verónica ha explicado que durante su matrimonio dejó de fumar, pero con la separación volvió a hacerlo: "No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba (...) Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie".