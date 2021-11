La 'guerra' estalla entre Adara y Cristina: "¡Como mujer eres muy mala!"

Además, Cristina criticó que Adara vigilase "con lupa" todos sus movimientos. En especial su relación con Isabel Rábago y Cynthia Martínez. "El problema viene cuando el día anterior me dices que no te fías y al día siguiente sois amigas y os ponéis a haceros las uñas, a peinaros, a tener fiestas... Para mí eso se llama ser hipócrita ", argumentó Adara.

Para Cristina, hay valores de Adara que no le gustan. Su compañera, lejos de tomárselo mal, aplaudió sus palabras: "¡Por fin lo reconoce! ¡No querías ser mi amiga! No haber estado cuatro días sin hablarme y hasta ahora, habérmelo dicho el primer día cuando te pregunté", le reprochó.

Por otra parte, si bien Adara había estado muy unida a Luca Onestini y Cristina Porta e incluso había hecho de consejera entre ellos, ahora cree que si no ha pasado nada es porque "les viene bien" tener esta relación dentro de la casa, una opinión que a Cristina no le ha gustado nada.

"Pienso que la primera persona con la que me abrí fue con ella y me dijo que era real. Me quedo con esas palabras. Me parece bien que hables de nosotros, como todo el mundo, pero tú necesitas hablar de nosotros. Yo estoy muy tranquila", contestó Cristina viendo lo que Adara había opinado dentro de 'La casa de los secretos'.