Adara cada vez tiene menos apoyos en la casa. Pese a que parecía que su amistad con Luca y con Cristina era sólida, lo cierto es que en estos últimos días las dos concursantes se han distanciado aún más: "Ella intentó el otro día crear la idea de que yo la dejaba de lado pero no es verdad y me duele que ella haga esto, he nominado a los gemelos en lugar de a Adara, pero en el posicionamiento me voy a colocar detrás de ella, prefiero tener en la casa a los gemelos que a Adara, la verdad", explicaba Cristina en el Cubo.

Pero en la casa no solo Cristina está "en pie de guerra" contra Adara, Isabel Rábago y Cynthia no quieren seguir conviviendo con Adara: "¿Por qué tengo yo que aguantar esto?", se preguntaba Isabel. Con Cynthia, Adara protagonizó el pasado jueves tras la gala una dura bronca por el agua caliente. Adara fue la última en ducharse y sus compañeros, haciendo gala de un cierto egoísmo, gastaron la hora de agua caliente que tienen al día.

Adara, como era de esperar, entró en cólera y se lio: "¿Es normal que la gente aquí se duche dos o tres veces y los demás nos tengamos que lavar con ollas? Sois unos egoístas", gritaba Adara. Cynthia le contestaba desde su cama: "¿Qué culpa tenemos los demás? Si quieres me mancho el pelo con la mierda que tiene ella en el suyo y la acompaño en su ducha fría".

Cynthia se niega a hacer la prueba semanal con Adara

Lejos de acercar posturas, al día siguiente las cosas entre ellas estaban aún más tensas. Adara y Cynthia debían hacer juntas parte de la prueba semanal protagonizando un vídeo tutorial sobre maquillaje y peinados, algo a lo que Cynthia se negó: "Yo lo siento pero no voy a hacer el vídeo con ella, no porque no quiero clavarle un lápiz en el ojo o que se me vaya la mano con la tijera al cortar el pelo".