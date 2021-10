Adara se enfrenta a "la verdad" de los 'Gemeliers' y no da crédito: "Se me acaba de caer vuestra careta"

"Qué bestia" , ha repetido en varias ocasiones Adara tras ver las imágenes y ha reprochado las palabras que ha visto de sus compañeros: "Se me acaba de caer vuestra careta en un segundo , hay que tener poca vergüenza. Falsos de pies a cabeza, no tenéis otro nombre". Y agradece que le hayan enseñado las imágenes: "Estaba equivocada , yo a estas personas aunque haya tenido mis roces, les tenia cariño y siempre les buscaba". Y se cabrea cuando le pide explicaciones a Jesús cuando da a entender a sus compañeros que ella "le busca" en la casa, pero no queda conforme con los argumentos de su compañero.

Dani ha afirmado que él vio la actitud de Adara los primeros días y no le gustó y no lo comparte y le explica los motivos: "Las cosas se piden con respeto y con educación". Asegura que es "una persona maleducada", además de "que no sabe convivir" y que "no hace absolutamente nada en la casa". Jesús, por su parte, explica que le ha dado la oportunidad de conocerla y que a la hora de la convivencia "es poco limpia", algo que ha hecho estallar a Adara: "No lo voy a permitir, no te pases ni un pelo".